Il piano della Lazio: doppio colpo per Sarri

Le società sono pronte a tuffarsi sul calciomercato, per cercare di potenziare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori.

Con i campionati fermi per lasciare spazio al mondiale in Qatar, le società possono iniziare a programmare il proprio calciomercato, in modo da rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi tecnici. Anche se il calciomercato aprirà i battenti a gennaio, alcuni club sembrano avere le idee ben chiare sul da farsi.

E’ il caso della Lazio, che vuole cercare di regalare qualche pedina a Maurizio Sarri. Il tecnico, dopo una buona prima parte di stagione per quanto riguarda il campionato, richiede a gran voce dei rinforzi per poter raggiungere gli obiettivi prefissati dal club ad inizio stagione. Proprio per quanto riguarda i possibili acquisti, il mister toscano sembra avere le idee molto chiare sui calciatori che vorrebbe avere in rosa.

Incontro tra Sarri e la società: si studiano mosse sul mercato

Come detto, Sarri necessita di rinforzi in grado di potenziare la squadra. Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, i calciatori che il tecnico vorrebbe aggiungere alla propria rosa sono Ivan Ilic e Fabiano Parisi, rispettivamente in forza a Verona e Empoli. Il centrocampista, corteggiato già la scorsa estate, potrebbe tornare di moda qualora partisse Luis Alberto, sempre più fuori dal progetto dell’allenatore. Per quanto riguarda il terzino dell’Empoli il discorso è più complicato, visto che è fresco di rinnovo contrattuale. Il presidente Corsi non è convinto di cederlo nel mercato invernale e, in caso decida di privarsene, i biancocelesti dovranno presentarsi con un’offerta importante. Proprio per questo motivo, per cercare di portare i due calciatori nella capitale, è necessaria la partenza del centrocampista spagnolo, che non ha mai nascosto di voler tornare al Siviglia. Maurizio Sarri chiede rinforzi, e la società farà di tutto per accontentarlo.