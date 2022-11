Scambio in Premier League: De Ketelaere rimpiazzato con lo scambio

Il Milan è pronto a sostituire Charles De Ketelaere: doppia ipotesi per il gioiello protagonista in Premier League

Il 2022 del Milan si è chiuso con la sofferta vittoria della squadra di Stefano Pioli sulla Fiorentina, nell’ultima dell’anno a San Siro. 8 i punti di distacco dal Napoli schiacciasassi. in tal senso, per tentare una clamorosa rimonta, qualcosa dovrà cambiare in vista di gennaio. E la sessione invernale di calciomercato può portare novità importanti: una su tutte riguardo al destino di Charles De Ketelaere.

Il talento belga, arrivato in estate dal Bruges per 35 milioni di euro, ha fino ad ora deluso le aspettative attestandosi come un vero e proprio corpo estraneo nel gruppo di Pioli. Ecco che l‘addio di De Ketelaere pare decisamente probabile: Maldini è già pronto ad andare all’assalto dell’erede.

Addio De Ketelaere: il Milan prepara la doppia offerta

La nuova ipotesi per la trequarti del ‘Diavolo’ si trova in Inghilterra, in particolar modo in quel di Newcastle. Occhi sul talento classe 1994 Miguel Almiron, trequartista all’occorrenza esterno (sia a destra che a sinistra, al posto di Leao) e sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con il club bianconero. Il 28enne è reduce da un inizio di stagione strepitoso con il Newcastle che è al momento terzo, a soli due punti dal Manchester City. L’ipotesi rinnovo pare al momento lontana ed è per questo motivo che Paolo Maldini proverà ad infilarsi nel mezzo, per tentare di regalarlo a Pioli al posto di De Ketelaere che se dovesse continuare a deludere, verrebbe certamente venduto in estate. La prima idea porterebbe ad uno scambio a fine stagione con Alexis Saelemaekers, valutato 13 milioni di euro: Maldini aggiungerebbe un conguaglio cash di circa 10-12 milioni.

In alternativa, se la cessione di De Ketelaere dovesse effettivamente concretizzarsi, il dt rossonero opterebbe per una proposta da 20 milioni cash per convincere i ‘Magpies’. Un doppio piano sul tavolo, con la dirigenza campione d’Italia ben decisa a rinforzare l’attacco. Almiron, ad un anno dalla scadenza con il Newcastle, può concretamente accettare la corte rossonera e salutare la Premier League.

8 gol ed 1 assist vincente per Almiron in questa stagione, in 16 presenze con la maglia del Newcastle: il suo futuro potrebbe essere in Italia, con la maglia del Milan.