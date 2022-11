Non solo Leao, il Chelsea spaventa il Milan: scambio col bomber

Non solo Rafael Leao nel mirino del Chelsea nel prossimo calciomercato estivo. Il Milan trema, offerto lo scambio col bomber

Occhi puntati sul Mondiale nel prossimo mese, dove oltre a godere dello spettacolo della competizione, diversi giocatori dovranno confermare la loro crescita. In particolare in casa Milan l’osservato speciale è Rafael Leao, pronto a diventare protagonista anche col Portogallo. Ovviamente non solo gli occhi dei rossoneri saranno puntati su di lui, ma anche dei club che lo hanno messo nel mirino.

Tra tutti i club il Chelsea sembrerebbe quello più intenzionato a mettere a segno il colpo Leao. Ma i ‘Blues’ non vogliono fermarsi qui. Tra le fila del Milan infatti un altro giocatore è finito nel mirino del club inglese. Chelsea pronto a offrire il bomber in cambio.

Calciomercato Milan, il Chelsea punta anche Bennacer: scambio con Broja

Il Chelsea non molla e continua a spaventare il Milan in chiave calciomercato. Già in estate i ‘Blues’ hanno tentato l’assalto a Rafael Leao, con esito negativo. Ora oltre al portoghese nel mirino del club inglese potrebbe esserci anche Ismael Bennacer.

Il centrocampista algerino è ormai un punto fermo del centrocampo del Milan e un suo addio sicuramente peserebbe. Per tentare i rossoneri il Chelsea potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Armando Broja, giovane attaccante classe 2001 che sicuramente farebbe comodo al reparto offensivo del Milan, che avrebbe bisogno di nuovi innesti. Dunque uno scambio che potrebbe fare gola, ma il Milan sa bene quanto perderebbe a centrocampo.