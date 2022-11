UFFICIALE Serie A, dice addio al Mondiale: fuori 2 mesi

Continua ad allungarsi la lista delle defezioni in vista del Mondiale in Qatar. Altro stop e purtroppo sarà piuttosto lungo

Gli ultimi giorni sono stati drastici per gli allenatori delle nazionali impegnate ai mondiali in Qatar. Ne è un esempio Sadio Mané, che non farà parte della spedizione senegalese in Asia, infatti nonostante l’operazione al tendine sia perfettamente riuscita, non potrà recuperare in tempo.

Di recente invece è stato anche Joaquin Correa a dover dire addio alla competizione intercontinentale a causa di una tendinite al ginocchio, il che ha preoccupato particolarmente Lionel Scaloni, poiché la sua nazionale è quella ad aver subito più defezioni.

Nico Gonzalez starà fuori due mesi, addio al Mondiale

Sono arrivati aggiornamenti in merito all’infortunio muscolare riscontrato dallo staff medico della Fiorentina, ai danni di Nico Gonzalez. l’attaccante esterno infatti si è dovuto fermare per un fastidio al bicipite femorale. La Fiorentina aveva comunicato l’interruzione improvvisa della seduta, ma oggi gli esami strumentali hanno aggravato la situazione, dando una diagnosi tutt’altro che felice per il calciatore argentino. A colpire il ragazzo infatti è stata una lesione mio-tendinea di secondo grado e la prognosi è di almeno 2 mesi:

“Gli esami svolti nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore farà rientro in Italia nelle prossime ore per iniziare il percorso terapeutico e riabilitativo”

Scaloni starebbe ipotizzando anche Giovanni Simeone come possibile sostituto di Gonzalez, ma il nome del sostituto ancora non è emerso.