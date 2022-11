Maldini cambia tutto: il numero dieci arriva a zero

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Daichi Kamada, trequartista in scadenza di contratto con l’Eintracht di Francoforte: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Paolo Maldini è già al lavoro in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. I rossoneri, reduci da una vittoria prima della sosta nel campionato italiano di Serie A, potrebbero cambiare qualcosa nelle settimane che arriveranno considerando anche i problemi che il Diavolo sta avendo a centrocampo.

La partenza, a parametro zero, di Franck Kessie in direzione Barcellona non ha giovato a nessuna delle parti coinvolte. Il Milan infatti, senza l’ex giocatore dell’Atalanta, ha perso un tassello fondamentale nel reparto; il centrocampista, in maglia blaugrana, non è stato ancora in grado di incidere davvero con molte panchine accumulate e qualche problema di adattamento; discorso analogo per il Barcellona che non sta trovando una giusta posizione per Kessie. In casa Milan, sulla trequarti, al momento sta agendo come titolare Brahim Diaz che il Diavolo dovrebbe riscattare dal Real Madrid al termine di questa stagione, ma la sua permanenza non è certa. In quest’ottica, Paolo Maldini avrebbe già individuato il nome del sostituto che arriverebbe a parametro zero nella prossima estate: stiamo parlando di Daichi Kamada, fantasista giapponese dell’Eintracht di Francoforte.

Calciomercato Milan, occhi su Kamada: tutti i dettagli

In estate, in maglia Milan, è arrivato Charles De Ketelaere. Il giocatore belga finora non è riuscito ad incidere, ma i rossoneri non hanno perso pazienza e speranze nei suoi confronti. Nonostante questo, in vista della prossima stagione, anche per dare profondità alla rosa, potrebbero puntare proprio su Kamada anche per risparmiare su un eventuale riscatto di Brahim Diaz. Il rendimento del giapponese in questa stagione è di assoluto livello finora con 13 partite disputate e 7 gol realizzati conditi da 4 assist forniti ai compagni di squadra.