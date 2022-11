Preoccupazione alta per Benzema: Francia in apprensione

Il Mondiale in Qatar inizierà tra meno di 24 ore e arrivano già notizie allarmanti per alcune delle principali candidate alla vittoria finale. Una di queste è la Francia, una delle candidate alla vittoria finale e campione del Mondo in carica.

Dopo la notizia dell’allenamento differenziato di Leo Messi in casa Argentina, arriva un’altra notizia preoccupante, questa volta per la Francia. La news riguarda il neo Pallone d’Oro, Karim Benzema. Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, il bomber del Real Madrid ha dovuto terminare la sessione odierna di allenamento in anticipo. La preoccupazione è alta in casa Francia a tre giorni dall’esordio della squadra di Deschamps contro l’Australia. Nelle prossime ore verranno accertate le condizioni di Benzema.