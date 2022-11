Conte rifiutato: esulta la Juventus

La Juventus continua a tenere d’occhio un attaccante, che nel frattempo decide di rifiutare il Tottenham di Antonio Conte

Il calciomercato invernale diventa protagonista di questa pausa per il Mondiale in Qatar. Inevitabilmente col campionato che riprenderà a gennaio i club si concentrano sul calciomercato e i possibili rinforzi per le proprie rose. Anche la Juventus infatti cerca il modo di colmare le lacune evidenziate nella squadra di Massimiliano Allegri.

In particolare i bianconeri continuano a seguire con interesse un attaccante che in Spagna continua a trovare poco spazio. Tanti i club sulle sue tracce, ma lui decide di dire no al Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, Depay rifiuta il Tottenham: vuole un top club

Il futuro di Memphis Depay sicuramente sarà lontano dal Barcellona. L’attaccante olandese non ha più spazio all’interno della rosa di Xavi e in questa prima parte di stagione ha totalizzato solo tre presenze, mettendo a segno anche un gol.

Secondo quanto riportato da ‘Sport’ l’olandese vorrebbe rimandare i discorsi sul futuro a dopo il Mondiale e avrebbe già detto di no a una delle pretendenti, ovvero il Tottenham di Conte. La decisione sarebbe arrivata perché vorrebbe un club di alto livello. A esultare potrebbe essere la Juventus, che da tempo è sulle tracce dell’attaccante del Barcellona.