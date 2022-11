Juve e Inter si leccano i baffi: Barcellona rifiutato

Il calciomercato di Juventus e Inter può vedere un grande colpo a fine stagione: cambia ruolo e dice addio al Barcellona

Non è un mistero che, con la sosta per gli impegni delle nazionali in Qatar, le grandi società siano adesso orientate a focalizzare la propria attenzione su quello che sarà il calciomercato invernale. Diversi i cambiamenti che attendono la Serie A e non solo: Juventus e Inter stanno, tuttavia, guardano oltre.

Si pensa a giugno, quando i giochi saranno definitivamente fermi e si lavorerà alla prossima stagione: in tal senso, spunta una grande occasione per regalare ad Allegri e Inzaghi un super colpo: il Barcellona finisce al tappeto.

Niente Barcellona, Juve e Inter pregustano il colpaccio

Così come Inter e Juventus, anche il Barcellona è attento alle prossime occasioni che il mercato potrebbe riservare nel 2023. E, in tal senso, secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital.com’ una in particolare sarebbe già virtualmente sfumata. Si tratta di Benjamin Pavard, terzino in forza al Bayern Monaco e attualmente impegnato con la Francia per il Mondiale in Qatar. L’ex Stoccarda, in scadenza nel 2024 con la società tedesca, pare intenzionato a cambiare aria il prossimo giugno. Da tempo il laterale destro è accostato al Barcellona che cerca, in quella posizione del campo, un profilo di alto spessore. Attenzione, però, perchè i catalani sembrano destinati a rimanere tagliati fuori nella corsa al francese per ‘colpa’ dello stesso Pavard. Sì, perchè il 26enne transalpino avrebbe deciso di cambiare non solo squadra ma anche ruolo in campo: vuole giocare da centrale difensivo.

Una posizione nella quale la squadra doi Xavi ha già profili importanti come Eric Garcia, Araujo, Koundè e potrebbe accogliere pure Iñigo Martinez nel 2023. Ecco quindi che Juventus e Inter si troverebbero in una posizione privilegiata per tentare di regalarsi Pavard a giugno, con una proposta da 25-30 milioni per il Bayern Monaco. I catalani si ritrovano, dunque, già tagliati fuori per la volontà del terzino francese di cambiare ruolo sul rettangolo verde.



In questa stagione Pavard ha collezionato 21 presenze tra campionato e coppe con il Bayern Monaco, con già 4 reti all’attivo.