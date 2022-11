Juve e Milan lo vogliono subito: poker da 40 milioni

Juventus e Milan lavorano sotto traccia sul mercato e osservano da vicino un calciatore di De Zerbi, che piace pure a due big della Premier

Il Mondiale è una vetrina importante per i giovani calciatori dotati di grande talento. Motivo per cui sia Juventus che Milan seguiranno attentamente la competizione più prestigiosa in assoluto, che potrebbe rivelarsi preziosa anche in ambito di calciomercato.

In tal senso, a bianconeri e rossoneri piace non poco il profilo che porta al nome di Moises Caicedo, centrocampista classe 2001 (21 anni compiuti lo scorso 2 novembre) di proprietà del Brighton targato mister Roberto De Zerbi. Si tratta di un talento davvero interessante, che in Premier sta mettendo in mostra qualità fuori dal comune. Ora si trova in Qatar ed è uno dei punti di riferimento dell’Ecuador del CT Gustavo Alfaro.

Calciomercato Juventus e Milan, scout per Caicedo: Chelsea e United in vantaggio

Juventus e Milan, dal canto loro, avrebbero inviato degli osservatori per seguire da vicino le sue prestazioni durante il Mondiale, ma le due italiane devono fare i conti con la forte concorrenza inglese. Chelsea e Manchester United, infatti, pare siano avanti per l’acquisto di Caicedo, valutato sui 35-40 milioni di euro. La carriera dell’ex Independiente, dunque, potrebbe proseguire in Inghilterra ad altissimi livelli. Più difficile un eventuale approdo in Serie A, ma non da escludere del tutto per adesso.