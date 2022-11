Juventus in ginocchio: la Roma piazza lo scambio

Con lo stop dei campionati per via del mondiale, le società possono finalmente iniziare a progettare il proprio calciomercato.

La sosta per via dei mondiali in Qatar, permette alle società di iniziare a progettare il calciomercato di riparazione, che prenderà il via a gennaio. Non solo per quanto riguarda possibili acquisti per rinforzare la propria rosa, ma anche per le cessioni di calciatori che non rientrano nel progetto tecnico dell’allenatore.

Una delle squadre più attive anche sul fronte cessioni è la Roma, che sta cercando di piazzare quei calciatori che non fanno più parte del progetto di José Mourinho. Il nome più importante è quello di Karsdorp, che dopo la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo è stato messo alla porta dal tecnico portoghese. In queste ultime ore, il club giallorosso sta pensando di inserire il terzino olandese in una trattativa, per un giocatore che la dirigenza sta monitorando da tempo.

La Roma forte su Aouar: si pensa allo scambio

Il calciatore che la società sta seguendo da tempo è Houssem Aouar, centrocampista francese in forza al Lione. Il ragazzo vedrà il proprio contratto scadere il prossimo giugno, con la possibilità di poter firmare a parametro zero a partire da febbraio. Questa situazione stuzzica la Roma che, però, sta pensando di provare a chiudere già nel mercato invernale. Stando a quanto riportato da asromalive.it, Tiago Pinto potrebbe prendere in considerazione l’idea di proporre ai francesi uno scambio con Karsdorp che, come detto, ha esaurito il proprio tempo nella capitale. A rischiare la beffa è la Juventus, interessata sia al centrocampista che al terzino. Se Pinto andrà fino in fondo, i bianconeri perderebbero due obiettivi concreti per rinforzare la propria rosa. La sosta per il mondiale può rappresentare la giusta occasione per avviare i colloqui, con le prossime settimane che potrebbero essere decisive per capire se ci sono margini di trattativa. La Roma ha tutta l’intenzione di regalare qualche pedina importante al tecnico portoghese, ed il centrocampista francese sembra finito in cima alla lista dei desideri. Il calciomercato è pronto ad entrare definitivamente nel vivo.