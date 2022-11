Belotti saluta e resta in Italia: Mourinho ha già l’erede

Andrea Belotti e la Roma possono già dirsi addio: clamorosa ipotesi italiana, Mourinho ha già scelto l’erede del ‘Gallo’

La scorsa estate la Serie A ha registrato diversi cambiamenti, alle rose delle grandi del nostro calcio. Una sessione di calciomercato scoppiettante che, tra gli altri, ha visto l’approdo di Andrea Belotti alla Roma.

Un colpo passato in sordina ma che in questi primi mesi capitolini, ha visto il ‘Gallo’ in grande difficoltà ad imporsi agli ordini di Mourinho.

Belotti vola a Milano: ecco il colpo che ha in mente Mourinho

Ecco perchè non è affatto scontato che la Roma possa decidere di rinunciare all’ex capitano del Torino, l’anno prossimo, puntando su un altro profilo per rinforzare l’attacco e da affiancare, all’occorrenza, a Tammy Abraham. Ecco l’intreccio che può vedere l’ex centravanti granata salutare e restare in un’altra big di Serie A. Il mercato della Roma potrebbe dunque ben presto intrecciarsi con quello di un altro club grande protagonista e che ben presto si dedicherà alla ricerca di un grande attaccante. Si tratta del Milan, in ansia per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic che a inizio 2023 dovrebbe fare ritorno in campo. Se il gigante di Malmoe non dovesse recuperare appieno, allora Paolo Maldini potrebbe fiondarsi proprio su Belotti che il Milan ha rincorso per anni senza mai affondare il colpo decisivo.

Una situazione che vedrebbe la Roma favorire la partenza del ‘Gallo’ visto che il sostituto, a conti fatti, sarebbe già stato scelto. Occhi in Germania, dove piace Sheraldo Becker dell’Union Berlino. 27 anni e nazionale olandese (ma originario del Suriname) si tratta di un attaccante in grado anche di giocare da seconda punta e che in questa stagione ha già segnato 8 gol con 6 assist in 23 presenze complessive. Arrivato a zero nell’estate 2019, la partenza per una 15 milioni di euro potrebbe convenire tanto all’Union Berlino (che registrerebbe una corposa plusvalenza) quanto per la Roma che non dovrebbe svenarsi per sostituire Belotti in attacco.

Becker ha vestito in passato anche la maglia dell’Ajax: il suo futuro potrebbe dunque essere nella Capitale, agli ordini di Mourinho.