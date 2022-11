Nuovo gioiello Mondiale 💎, blitz della Juventus 🚨

Il possibile blitz della Juventus per il talento emergente: tutti i dettagli e gli aggiornamenti di calciomercato

Dal ritorno di Paul Pogba alla cessione di de Ligt, in estate il nome di Rafaela Pimenta, “erede” di Mino Raiola, si è subito legato alla Juventus.

I due affari conclusi nell’ultima sessione di calciomercato hanno confermato e ulteriormente rafforzato i rapporti con la “scuderia Raiola”. L’asse potrebbe riaprirsi con il nome di Xavi Simons: “La ‘bomba’ per me è Xavi Simons. È già nella Nazionale olandese e se lo merita. Non immaginavo potesse già prendersi un posto nella Coppa del Mondo. – ha dichiarato Pimenta – Ha scelto di andare al PSV per avere quegli spazi che gli mancavano al PSG, dove era chiuso da Messi, Mbappé e Neymar. Sta crescendo in fretta e siamo tutti molto felici. Non so se tornerà a Parigi, da avvocato mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Il talento Oranje classe 2003 si sta consacrando in Olanda con la maglia del PSV e ha già attirato su di sé le attenzioni delle big europee.

Calciomercato Juve, occhi su Xavi Simons

Il prossimo gioiello che potrebbe dunque finire nel mirino della dirigenza bianconera è Xavi Simons, grazie ai rapporti con Pimenta e l’appeal per il talento olandese classe 2003. Il fantasista, di fatto scaricato dal PSG, potrebbe arrivare anche attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica: un giovane Next Gen bianconero, ad esempio, come Aké o Kaio Jorge, dopo i rientri dai rispettivi infortuni. Staremo a vedere.