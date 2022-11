Mondiali 2022, l’Inghilterra travolge 6-2 l’Iran: Saka in copertina

Vittoria tennistica per l’Inghilterra all’esordio al Mondiale contro l’Iran: 6-2 per gli inglesi con doppietta di Saka

La seconda gara del Mondiale 2022 è quella del girone B tra Inghilterra e Iran che viene vinta in maniera estremamente facile dalla squadra di Southgate per 6-2.

Una gara a senso unico dall’inizio alla fine che viene sbloccata da uno dei giovani più attesi, Jude Bellingham che vola di testa e insacca all’incrocio, sfruttando la sua grande fisicità. Da quel momento la gara si mette perfettamente in discesa per l’Inghilterra che raddoppia con uno splendido tiro di controbalzo di Bukayo Saka e due minuti dopo prende il largo con Sterling che sigla il 3-0. Il primo tempo si chiude senza neppure un tiro in porta per l’Iran.

Inghilterra-Iran 6-2: tabellino marcatori

Nella ripresa l’Inghilterra non si ferma, anzi, continua a macinare gioco e gol. Incredibilmente non va a segno Harry Kane che, però, fornisce due assist. Il primo nel primo tempo a Sterling, il secondo nella ripresa. Il quarto gol, invece, lo segna ancora Saka che firma la doppietta personale e aggancia Valencia in cima alla classifica dei cannonieri del Mondiale.

L’Iran si toglie la soddisfazione quantomeno di segnare un gol e con chi se non con Taremi, il faro in mezzo al buio della sua nazionale. Al 71′ entra Rashford e nemmeno un minuto dopo realizza il 5-1. Chiude il set Grealish nei minuti finali. Nel recupero poi Pickford compie un miracolo su Azmoun e poco dopo l’Iran si guadagna un calcio di rigore. Lo trasforma Taremi che trova la doppietta e si aggiunge a Saka e Valencia in cima alla classifica marcatori di Qatar 2022. Buonissima la prima per l’Inghilterra che vince 6-1 contro l’Iran.

INGHILTERRA-IRAN 6-2 (35′ Bellingham, 43′,62′ Saka, 45′ Sterling, 65′, 90+10′ Taremi, 71′ Rashford, 89′ Grealish)