Milinkovic alla Juventus: “Quando e le cifre dell’affare”

Sergej Milinkovic-Savic continua a essere uno degli obiettivi principali della Juventus: la rivelazione sulle cifre dell’affare

Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante il Mondiale. Anzi, proprio grazie alla competizione in Qatar i club iniziano in anticipo a pianificare il calciomercato invernale. Il grande obiettivo della Juventus è ormai noto da tempo e stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio tra i migliori, se non il migliore, in Serie A.

Sono anni ormai che i bianconeri pianificano il colpo Milinkovic-Savic e questa volta potrebbero finalmente avanzare un’offerta. Le cifre dell’affare e quando potrà essere finalizzato.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic sempre nel mirino: “50 milioni in estate”

Milinkovic-Savic è sempre l’oggetto del desiderio della Juventus per quanto riguarda il calciomercato. Il centrocampista della Lazio è da tempo il sogno bianconero per il centrocampo nonostante il ritorno di Pogba. Ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TvPlay, il giornalista Marco Venditti ha rivelato:

“La Juventus è fortemente dietro a SMS. Il problema qual è? Contare sulla volontà del giocatore, ma allo stesso tempo vogliamo pensare ancora che Pogba sia un elemento all’altezza della situazione. Con 50 milioni di euro prendi SMS, 5,5 di ingaggio all’anno più i bonus, con la volontà del calciatore, spetta alla Juve decidere cosa fare quando tornerà Pogba per valutare le sue condizioni. Qualora SMS dovesse arrivare alla Juventus lo farebbe solamente nella finestra estiva di calciomercato”. Dunque 50 milioni in estate che potrebbero sbloccare la situazione.