“Via subito”: è caos, lo ‘cacciano’ dalla Juventus

Si è da poco chiuso l’ultimo match di giornata del Mondiale in Qatar, che ha visto scontrarsi faccia a faccia gli Stati Uniti e il Galles. Nessuna delle sue squadre in questione è riuscita a conquistare i tre punti e la gara – giocata ad alti ritmi – è terminata sul punteggio di 1 a 1.

Alla rete firmata Tim Weah, andato in gol al 36esimo del primo tempo, ha risposto il solito Gareth Bale, freddo dal dischetto. In campo, nello scacchiere del CT Gregg Berhalter, c’era pure il centrocampista della Juventus Weston McKennie, partito titolare e sostituito al minuto 66 con Brenden Aaronson.

Juventus, tifosi contro McKennie: esplode la bufera

La prestazione dell’ex Schalke 04 non è stata affatto memorabile. Tant’è che i tifosi bianconeri, e non solo, si sono espressi negativamente sui social, riservando numerose critiche al classe ’98. E c’è chi, su Twitter, spera in una cessione di McKennie già durante la sessione del calciomercato di gennaio. Di seguito vi proponiamo alcuni commenti riguardanti la mezz’ala statunitense.

Mckennie non riesce a fare la differenza neanche contro il Galles — Il Carro Milik 🇵🇹 (@IlCarroMilik) November 21, 2022

Dai McKennie fai un super mondiale che così a gennaio ti vendiamo in premier — Filippo (@Filippom1990) November 21, 2022

#Mckennie è sempre più fumo e meno arrosto. Ora siamo al 95%

A gennaio lo darei subito via… — Pezios (@Pezios_j) November 21, 2022

Un giorno qualcuno mi spiegherà perché #mckennie gioca a calcio… — michele M T #mtw (@MichelePerix) November 21, 2022

McKennie es malísimo. — SANTIAGO BECERRA (@SANTIAG54271015) November 21, 2022