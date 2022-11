Il big può partire a gennaio: Juve e Milan in corsa

Juventus e Milan pensano al big che potrebbe liberarsi a gennaio: il punto sul francese

Con i maggiori campionati fermi per il Mondiale in Qatar, molte squadre si stanno muovendo già sul mercato, per farsi trovare pronte all’apertura della sessione invernale.

Tra queste Juventus e Milan, due squadre che al rientro in campionato dovranno tentare la scalata verso la vetta, provando a recuperare sul Napoli. Entrambe le big di Serie A hanno messo nel mirino il francese classe ’95, Thomas Lemar. Il centrocampista ha disputato appena 500 minuti in stagione con l’Atletico Madrid. Sono 11 le presenze tra Liga e Champions per Lemar, con meno della metà delle volte dal primo minuto. Con il contratto in scadenza nel 2023, Lemar potrebbe diventare un nome molto appetibile in chiave mercato.

Milan e Juve si contendono Lemar

Thomas Lemar è arrivato all’Atletico Madrid nel 2018, dopo l’esplosione nel Monaco. Negli anni a Madrid non è riuscito a imporsi fino in fondo e a poco più di 6 mesi dalla scadenza del suo contratto, come sottolineano dalla Spagna, i colchoneros stanno valutando l’ipotesi di sacrificarlo nel mercato di gennaio.

La valutazione del francese è di circa 30 milioni di euro e Milan e Juventus potrebbero pensarci concretamente. I rossoneri già nell’ottica del dopo Leao, nell’eventualità che il portoghese lasci Milano a giugno. La Juventus per trovare un’alternativa a Di Maria che a causa dei diversi problemi fisici ha garantito poca continuità.