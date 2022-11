L’Olanda stende il Senegal: prima gioia firmata Gakpo e Klaassen

Il Senegal, orfano di Sadio Mane, perde lo scontro con l’Olanda targata mister Louis van Gaal: decidono il match Cody Gakpo e Davy Klaassen

Buona la prima. L’Olanda di Louis van Gaal ha conquistato i tre punti ai danni del Senegal, che – come noto – non ha potuto contare sul preziosissimo aiuto della sua stella Sadio Mane. La nazionale orange alla fine ha avuto la meglio, sebbene la gara sia stata estremamente equilibrata praticamente per tutti i novanta minuti e oltre.

Tant’è che Koulibaly e compagni hanno creato più di qualche grattacapo agli olandesi e per assistere ad un gol si è dovuto attendere addirittura il finale di gara, nello specifico il minuto 84. Frankie de Jong fa partire un cross delizioso, col gioiellino Cody Gakpo che è bravissimo ad anticipare di testa Mendy (non in grande spolvero oggi, per usare un eufemismo) e sbloccare finalmente la contesa.

Mondiale Qatar, Senegal-Olanda 0-2: marcatori e classifica

Allo scadere dei minuti di recupero concessi dall’arbitro (ben nove), Klaassen approfitta di un altro errore del portiere avversario su un modesto tiro di Depay. Il centrocampista dell’Ajax sigla così il raddoppio, chiudendo definitivamente i conti. L’Olanda, dunque, si prende momentaneamente la testa del proprio girone, aspettando la prossima sfida in programma contro l’Ecuador.

Senegal-Olanda 0-2: 84′ Gakpo (O), 90+9′ Klaassen (O)

CLASSIFICA GRUPPO A: Olanda 3, Ecuador 3, Senegal 0, Qatar 0.