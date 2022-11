Il Chelsea lo scarica: Juventus e Inter pronte al colpo

Con il mondiale iniziato, le società possono iniziare a programmare il calciomercato del presente e del futuro

Con i campionati fermi per via del mondiale, le società iniziano a programmare non solo il mercato invernale, ma anche quello futuro. Le big del nostro campionato, infatti, oltre a cercare di rinforzare la propria rosa in inverno, si sono già messe al lavoro per progettate il prossimo mercato estivo.

E’ il caso di Juventus e Inter che, oltre a cercare qualche tassello per il mercato di riparazione, stanno già lavorando per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Le due big italiane, hanno un obiettivo in comune che potrebbe lasciare il proprio club al termine della stagione.

Pulisic via dal Chelsea: Inter e Juventus ci pensano

Il calciatore che i due club stanno monitorando è Christian Pulisic, statunitense classe 1998 in forza al Chelsea. L’esterno, in questa stagione, sta attraversando non poche difficoltà, e questo potrebbe spingerlo a cambiare aria al termine della stagione. Il ragazzo, finora, ha disputato 18 partite, realizzando una rete e servendo due assist tra campionato e Champions League. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, Juventus e Inter sono le squadre favorite per assicurarsi le sue prestazioni al termine dell’attuale stagione. Con le 26 reti realizzate in 133 partite da quando arrivò ai blues, è considerato l’acquisto peggiore della storia recente del club. Per questo motivo, la sua cessione in estate appare cosa sicura. Inter e Juventus vogliono andare fino in fondo, con i prossimi mesi che saranno importanti per cercare di imbastire una trattativa.