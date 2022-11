Inghilterra, sei gol non bastano: bufera social

Buona la prima per l’Inghilterra che travolge 6-2 l’Iran, ma nonostante la vittoria scoppia la bufera social con un difensore nel mirino

Inizia nel migliore dei modi il Mondiale dell’Inghilterra, con una vittoria schiacciante nei confronti dell’Iran. Un 6-2 maturato sul campo che fa capire la differenza tra le due Nazionali, evidenziando sia il potenziale offensivo della squadra di Southgate, ma anche qualche problema in difesa per la squadra inglese che subisce due gol evitabili.

La vittoria rende ovviamente felici i tifosi dell’Inghilterra, ma sui social si scatena la bufera attorno a un difensore inglese che continua a non convincere ormai da tempo.

Inghilterra, Maguire al centro delle critiche: “È stata la ragione per cui l’Iran ha segnato”

Una vittoria convincente per l‘Inghilterra, che supera 6-2 l’Iran, ma non del tutto. Infatti i tifosi inglesi sembrerebbero non essere soddisfatti ancora una volta della prestazione di Harry Maguire. Il difensore del Manchester United da tempo è oggetto di critiche con i ‘Red Devils’, critiche che ora si espandono anche alla Nazionale inglese.

Per alcuni avrebbe diverse colpe sul primo gol di Taremi, mentre altri nonostante la vittoria sono spaventati della tenuta difensiva con Maguire accanto a Stones. Nonostante un assist e una traversa colpita dunque Maguire continua a non convincere tutti.

Maguire was the reason Iran scored their first goal today. Also came off with a concussion but sure — Connor O’Bryan (@ConnorOBryan3) November 21, 2022

Good win but Stones and Maguire still scare me — Dan (@ltfcdan) November 21, 2022

Shaw and maguire born to be together 😂 — exmiru (@zhm_san) November 21, 2022