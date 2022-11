UFFICIALE Pinamonti squalificato per venti giorni: cosa sta succedendo

Brutta notizia per Andrea Pinamonti: 20 giorni di deferimento, ecco cosa sta succedendo

Saranno 20 i giorni di sospensione per l’attaccante di Serie A: questa è la sanzione inflitta al centravanti del Sassuolo, Andrea Pinamonti.

L’attaccante italiano è stato deferito. La causa è comportamento irriguardoso nei confronti del responsabile dell’antidoping, incaricato del controllo dopo Atalanta-Sassuolo, del 15 ottobre scorso, come riportato da ‘ANSA’. Il giocatore ex Inter, che aveva rivolto parole offensive all’ufficiale incaricato, ha patteggiato la pena con la procura antidoping di Nado Italia: lo stop di Pinamonti scatta da oggi e sarà in vigore fino al 10 dicembre. Pinamonti potrà comunque allenarsi e tornerà a disposizione alla ripresa della serie A.

Pinamonti, 20 giorni di deferimento

Pinamonti si complica un po le cose, anche se potrà comunque allenarsi per mettersi in forma in visto della ripresa del campionato a gennaio. L’attaccante classe ’99 ha iniziato a rilento la sua stagione al Sassuolo, trovando appena 3 gol in campionato. Un bottino troppo scarno, alla luce dei 14 gol della scorsa stagione con l’Empoli.