Argentina-Arabia Saudita 1-2, Messi non basta: tracollo in rimonta

Il Mondiale per la Nazionale di Scaloni inizia nel peggiore dei modi: l’Arabia Saudita, in rimonta, batte l’Argentina all’esordio in Qatar

La ‘Seleccion’ crolla alla prima in Qatar. Il Mondiale dell’Argentina inizia nel peggiore dei modi, con una sconfitta quasi impronosticabile contro l’Arabia Saudita.

Nonostante un forcing finale che ha visto Otamendi vicinissimo al pareggio last minute, l’Arabia Saudita ringrazia Alamri e porta a casa tre punti fondamentali nel gruppo C.

Argentina-Arabia Saudita 1-2: decide Al-Dawsari

Inizio sprint dei sudamericani portati avanti da Lionel Messi, al 10′. Una gara che pare in discesa, l’Argentina gestisce per un tempo ma al 48′ è l’Arabia Saudita ad andare a segno è Al-Shehri con uno splendido diagonale che non lascia scampo a Martinez. L’Argentina è sotto shock e, nemmeno 5′ dopo, subisce il definitivo raddoppio con una potentissima conclusione di destro di Al-Dawsari che fa esplodere di gioia i tifosi sauditi. Dall’ora di gioco in poi è la squadra di Scaloni che prova a prendere campo, macinando gioco e occasioni da gol che non vengono concretizzate. Una gara molto fisica con l’Arabia Saudita che, adesso in testa al Gruppo C, ha chiuso la gara con numerosi ammoniti.

Tempi poi dilatatissimi per diversi infortunati soprattutto tra i sauditi, con ben 14′ di recupero assegnati dal direttore di gara. L’Arabia Saudita resiste, nonostante il tentativo last minute di testa di Alvarez servito da Di Maria: una gara da dimenticare per i sudamericani che nel prossimo turno, sabato, affronteranno il Messico per una gara già da dentro o fuori. Ecco i marcatori e la classifica del Girone C:

Argentina-Arabia Saudita 1-2: 10’ rig. Messi (ARG), 48’ Al-Shehri (AS), 53’ Al-Dawsari (AS)

CLASSIFICA GRUPPO C:

Arabia Saudita 3,

Messico* 0,

Polonia* 0,

Argentina 0

*Una partita in meno