Accordo durante il Mondiale: l’Inter chiude il primo colpo

L’Inter vuole regalare nuovi innesti di assoluto valore a Simone Inzaghi già a partire da gennaio: colpo da urlo in attacco, la verità

La società nerazzurra è intenzionata ad operare sul fronte calciomercato già nella sessione invernale di calciomercato: una voglia di tornare subito in campo per dimenticare i risultati negativi delle prime uscite stagionali. Il 4 gennaio ci sarà già il big match contro il Napoli, sfida già molto importante per quanto riguarda il prosieguo della stagione.

Nel mirino ci sarebbe già da tempo l’attaccante francese Marcus Thuram, che si libererà a zero nel prossimo giugno. In questo modo l’Inter cercherà di anticipare la concorrenza agguerrita per il centravanti del Borussia Mönchengladbach, che ha iniziato allagrande la stagione in Bundesliga. Così l’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.it su Twitch TvPlay proprio per parlare del futuro di Thuram: “L’Inter cercherà di chiudere prima del Mondiale per evitare l’asta. Il club tedesco vorrebbe 10 milioni, l’Inter vuole arrivare a 5 con 4,5 al giocatore con qualche uscita poi a gennaio per il bilancio tra entrate e uscite”.

Lo stesso Galetti ha aggiunto: “Il giocatore è in scadenza, ma ha tanto mercato: ora l’Inter è favorita per arrivare a Thuram, ma il tempo stringe”.

Inter, Thuram già a gennaio: Marotta anticipa tutti

L’Inter starebbe così pensando anche ad una cessione da urlo visti i problemi finanziari come rivelato dall’esperto di calciomercato: “A gennaio potrebbe esserci una cessione, per esempio quella di Gosens, che al momento pesa come ingaggio dopo averlo pagato 20 milioni. A gennaio può dire addio all’Inter, pronta a risanare i debiti”. La società nerazzurra vorrebbe così mettere a segno un colpo da urlo già prima della fine del Mondiale per assicurarsi un attaccante già pronti per i prossimi mesi senza aspettare a giugno.

Idee entusiasmanti per arrivare così a puntellare la rosa nerazzurra a disposizione di Simone Inzaghi per la seconda parte di stagione: Thuram sarebbe sempre più vicino al suo trasferimento in Serie A, ma l’Inter dovrà chiudere subito nei prossimi giorni.