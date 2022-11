Sirene inglesi per il colpo a zero: Inter e Juve beffate 😱

Su uno degli obiettivi di mercato di Juve ed Inter sono piombati due club di Premier League: può lasciare il club già a gennaio

Con l’approssimarsi del mercato di gennaio iniziano a prendere piede non solo le delicate questioni dei rinnovi contrattuali – sia dei profili in scadenza a giugno 2023 che quelli che termineranno un anno dopo – ma anche le occasioni per quegli stessi parametri zero appartenenti, ancora per pochi mesi, ad altre squadre.

Da questo punti di vista la Bundesliga quest’anno offre diverse occasioni: da Marcus Thuram a Ramy Bensebaini, sono diversi i giocatori messi sotto osservazione dalle big italiane, Inter e Juve su tutte. Anche in casa Borussia Dortmund c’è un calciatore che fa gola per il suo status di profilo prossimo a liberarsi a ‘zero’. Negli ultimi tempi si sono accorti di lui anche Oltremanica, però.

Guerreiro, si muove anche la Premier League

Già inserito in ipotetici scambi di mercato – come pedina di scambio per obiettivi del club giallonero – Raphael Guerreiro è già sostanzialmente certo di non vestire la maglia del club della Ruhr nella prossima stagione. Resta da capire se il portoghese con cittadinanza francese andrà via già a gennaio oppure nel prossimo luglio. Bianconeri e nerazzurri stavano aspettando gli inizi del 2023 per intavolare un discorso per l’approdo in Italia a costo zero, ma Leeds United e West Ham sembrano avere idee diverse.

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, i due club di Premier League avrebbero intenzione di beffare le due rivali italiane avanzando un’offerta al Dortmund durante il mercato di gennaio. Considerando che il giocatore può partire a prezzo di saldo – il Borussia non è in grado di chiedere più di 15 milioni – la concorrenza per Juve e Inter si fa davvero agguerrita.