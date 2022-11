👀Il rinnovo ora è UFFICIALE: Il perno resta da Sarri💣

Vista la sosta per i mondiali, le società possono iniziare a programmare il mercato e, sopratutto, concentrarsi anche sulla questione rinnovi.

Con i campionati fermi per via dei mondiali in Qatar, le società possono iniziare a programmare non solo il calciomercato in entrata e in uscita, ma anche i rinnovi contrattuali dei propri calciatori. Proprio su quest’ultimo punto, ci sono società che stanno lavorando senza sosta per cercare di arrivare alla fumata bianca in tempi brevi.

Una delle squadre più attive per quanto riguarda il discorso legato ai rinnovi contrattuali è la Lazio, che vuole blindare i calciatori più importanti per il progetto tecnico di Maurizio Sarri. Aspettando i rinnovi di Danilo Cataldi e del baby Luka Romero, la dirigenza biancoceleste ne ha già messo a segno uno, e riguarda uno dei perni della rosa a disposizione del mister toscano.

Arriva la firma: Manuel Lazzari rinnova con la Lazio

Il calciatore che ha rinnovato il proprio contratto con il club biancoceleste è Manuel Lazzari. Il terzino veneto, ha esteso il proprio accordo fino al 30 giugno del 2027, quando avrà 34 anni. All’inizio dell’era Sarri è stato dato per sicuro partente, visto il suo non adattamento a ricoprire il ruolo di terzino ma, a suon di prestazioni sempre più convincenti, ha lasciato tutti a bocca aperta diventando uno dei perni della squadra. Questo rinnovo contrattuale, va a testimoniare gli enormi cambiamenti positivi che ha avuto, con Sarri che sembra non poterne più fare a meno. In attesa di qualche possibile innesto nel mercato di gennaio, il tecnico può sorridere per l’arrivo di un rinnovo determinante per il progetto tecnico. La carriera di Lazzari nella capitale è destinata a durare ancora per molto tempo.