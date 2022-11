Rottura definitiva. l'occasione d'oro scuote Juve e Milan

Un importante calciatore si sarebbe convinto in maniera definitiva a lasciare il suo attuale club e cambiare aria: Juventus e Milan vigili

Non essendoci impegni di campo impellenti, i club – durante questa lunga sosta – potranno riflettere ampiamente sulle prossime mosse da compiere in ambito di calciomercato. Il Mondiale, in tal senso, è una delle vetrine più prestigiose nel mondo del calcio, che permette ai giovani talenti di mettere in mostra le proprie qualità. Ne sono ben consapevoli anche Juventus e Milan, che dovranno necessariamente intervenire sul fronte entrate in futuro.

Il tecnico Massimiliano Allegri sembra aver trovato la chiave per risollevare le sorti della ‘Vecchia Signora’. Sei vittorie consecutive senza subire gol per quanto concerne la Serie A: un ruolino di marcia niente male, con i bianconeri tornati in auge per la conquista Scudetto. E il trionfo in Europa League è un potenziale scenario da tenere in considerazione, ma a prescindere da tutto restano delle questioni da sistermare nella rosa torinese. Così come in quella rossonera: Maldini e Massara, tra pedine che hanno deluso le aspettative e altre ormai un po’ troppo in avanti con l’età, continuano la caccia a nuovi rinforzi. Qui entra in gioco Joao Felix, attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid targato Simeone.

Calciomercato Juventus, Joao Felix vuole andare via: possibile prestito

Stando a quanto riferisce ‘As’, il talento portoghese – convocato al Mondiale – intende lasciare quanto prima i ‘Colchoneros’ e cambiare aria già nel mese di gennaio. Il rapporto con il ‘Cholo’ è ai minimi storici e l’ex Benfica si è pienamente reso conto di aver perso il suo status di giocatore di peso all’interno della squadra spagnola. Parliamo, infatti, di un’alternativa a tutti gli effetti: diciassette partite disputate in totale tra Liga e Champions (tre gol e tre assist).

Felix presenta un contratto in scadenza giugno 2026, perciò la valutazione è alquanto elevata e si attesta sui 55-60 milioni di euro. Sempre secondo il noto quotidiano citato, inoltre, nessun club si sarebbe fatto avanti con una proposta concreta. Il direttore sportivo dell’Atletico, Andrea Berta, è al lavoro al fine di risolvere questa situazione intricata: a questo punto, non è da escludere una partenza in prestito gratuito di Felix. Juventus e Milan – da tempo interessate al 23enne – osservano attentamente la vicenda.