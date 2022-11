L’Inter punta al nuovo big ‘mondiale’, ma solo se parte un top

L’Inter starebbe seguendo con attenzione la situazione di Cody Gakpo, attaccante dell’Olanda, in vista della prossima estate di calciomercato: le ultimissime notizie in Serie A

Dopo la gara inaugurale fra Qatar ed Ecuador, che ha visto la nazionale sudamericana superare quella ospitante grazie alla doppietta del bomber Enner Valencia, la giornata di ieri ha visto l’esordio nel mondiale di due nobili del calcio europeo e, di diritto, da sempre candidate alla vittoria finale: stiamo parlando dell’Inghilterra di Southgate e dell’Olanda di Van Gaal.

La prima, impegnata con l’Iran, ha sbrigato la pratica con una certa facilità realizzando ben sei gol e iniziando al meglio il suo cammino nella kermesse. Discorso un po’ differente, soprattutto dal punto di vista della prestazione, per gli oranje che, soltanto nel finale, sono riusciti ad imporsi sul Senegal e soltanto grazie al guizzo, di testa, di Cody Gakpo, che ieri faceva anche il suo esordio nel torneo. Il talento del PSV Eindhoven sta disputando una stagione di altissimo livello e, questa prima volta da urlo al Mondiale, avrebbe aumentato l’interesse dei vari top club, uno di questi sarebbe l’Inter di Beppe Marotta, ma soltanto ad una condizione nella prossima estate di calciomercato.

Calciomercato Inter, Gakpo nel mirino se parte un top player

Cody Gakpo, attaccante olandese del PSV, ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 50 milioni di euro che potrebbe soltanto aumentare se le prestazioni dovessero continuare ad essere di questo tipo. Il bomber oranje, attualmente, sembra davvero inarrivabile per una società nella situazione dell’Inter di Beppe Marotta, ma attenzione a ciò che succederà in estate. Se Lautaro Martinez infatti dovesse ricevere la giusta offerta, la Beneamata potrebbe, per il nome del sostituto, puntare proprio sul profilo di Gakpo, centravanti che piace molto anche ad altre grandi società del calcio europeo.