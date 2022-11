Ora è UFFCIALE: deciso il futuro di CR7

Ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo lascia il Manchester Unite dopo un anno e mezzo

Risolto anticipatamente il contratto che legava Cristiano Ronaldo al Manchester United: l’asso portoghese ora è svincolato e potrà cambiare squadra a gennaio.

In attesa di esordire ai Mondiali in Qatar contro il Ghana, Cristiano Ronaldo lascia ufficialmente il Manchester United. Il club inglese ha ufficializzato l’addio dell’attaccante portoghese, il quale ha risolto anticipatamente l’accordo che lo legava ai Red Devils.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022