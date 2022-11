De Laurentiis arrivato in città: doppia firma in arrivo

Con i campionati fermi e con il mondiale entrato nel vivo, le società pensano al calciomercato e ai rinnovi contrattuali dei propri calciatori.

Con la sosta dei campionati per via dei mondiali in Qatar, le società possono finalmente programmare il calciomercato sia per quanto riguarda possibile entrate che per le uscite. Oltre alla campagna acquisti, però, molti club sono alle prese con i rinnovi contrattuali dei propri calciatori, sopratutto per coloro che sono ritenuti fondamentali all’interno della rosa.

Proprio per quanto riguarda il discorso legato ai rinnovi di contratto, una delle squadre più attive è il Napoli, che ha intenzione di blindare i calciatori ritenuti fondamentali da mister Spalletti. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, è arrivato in città per avviare i colloqui con i due perni della difesa del mister toscano.

De Laurentiis è in città: si punta al rinnovo di Di Lorenzo e Rrahmani

Come detto, il numero uno azzurro è arrivato in città per iniziare i colloqui relativi ai rinnovi contrattuali. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i calciatori che il presidente vuole rinnovare sono il capitano Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani. Per il capitano si pensa ad un rinnovo contrattuale fino al 2027 con opzione per il 2028, che vorrebbe dire chiudere la carriera a Napoli, mentre per il centrale la nuova scadenza dovrebbe essere fissata per il 30 giugno 2027. Nelle prossime settimane, il procuratore del capitano si incontrerà con la società per arrivare alla definitiva fumata bianca. Per Spalletti si tratta di due rinnovi fondamentali, con i due difensori che stanno rendendo la difesa partenopea sempre più solida. La sosta per via dei mondiali, sarà l’occasione giusta per mettere tutto nero su bianco.