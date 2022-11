United choc: arriva la vendita, presto l’annuncio

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia secondo cui i proprietari del club inglese starebbero pensando alla vendita

Il mondo del calcio è sempre più frenetico e, soprattutto, può capitare che gli investimenti fatti e i piani progettati non abbiano l’esito aspettato. Con le squadre di calcio è molto difficile non andare in perdita, soprattutto se i risultati sportivi non sono in linea con quanto investito.

Anche le grandi squadre che investono soldi in fior di campioni si trovano ad affrontare non poche difficoltà, prova ne sia il PSG, che nonostante le spese forsennate nel calciomercato non è mai riuscita a vincere una Champions League. Ma gli esempi sono veramente molti. Di oggi la notizia di una vendita inaspettata del Man Utd

Il Manchester è in vendita, i Glazer aprono l’asta

Stando a quanto riportato da Sky Sport News, la famiglia Glazer, proprietaria del Manchester United, avrebbe deciso di aprire le porte a potenziali investitori per vender in toto la proprietà dei Red Devils. La famiglia si sta adoperando formalmente per rendere nota la sua intenzione di valutare potenziali fonti di investimento esterne che potrebbero dare vita a una vera e propria asta. Dopo 17 anni di storia del club, in cui sono stati portati a casa numerosi trofei, potrebbe quindi chiudersi la storia tra i Glazer e i Red Devils. Sui social sono molti i tifosi che affibbiano, non si sa perché, la colpa della cosa a Cristiano Ronaldo. Altri invece gioiscono e augurano un futuro prosperoso senza i Glazer, mentre altri ancora si dicono dispiaciuti e poco fiduciosi sugli eventuali nuovi proprietari.