Il Milan trema😱: tentativo a gennaio per Giroud 💣

Il Manchester United, che ha salutato Cristiano Ronaldo, potrebbe fare un tentativo per Olivier Giroud, bomber della Francia e del Milan: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Mondiale in Qatar è iniziato e già abbiamo avuto diverse, clamorose, sorprese dai campi del torneo iridato. La prima ci è giunta nella giornata di ieri dove l’Argentina di Lionel Messi, nonostante il primo vantaggio, è stata fermata in maniera sorprendente dall’Arabia Saudita, una delle underdog della competizione. Non solo, la quotata Germania di Flick, oggi pomeriggio, è caduta sonoramente sotto i colpi del Giappone, anche in questo caso dopo essere andata in vantaggio, sempre su calcio di rigore.

Due giganti sono già caduti e vedremo se si rialzeranno, ma c’è una big che ha rispettato pienamente le attese: stiamo parlando della Francia campione in carica di Didier Deschamps. La nazionale transalpina, visto il forfait di Karim Benzema, ha visto agire come centravanti Olivier Giroud, bomber del Milan, e autore contro l’Australia di una doppietta storica che lo ha portato a pareggiare Thierry Henry come primo marcatore all-time dei Bleus. Le ultimissime notizie di calciomercato che arrivano dal Mondiale in Qatar

Calciomercato Milan, Giroud brilla e spaventa

Le prestazioni di altissimo livello di Olivier Giroud, sia con la maglia del Milan che con quella della Francia, ne fanno un nome buonissimo per diversi top club del panorama europeo in vista della prossima finestra invernale di calciomercato, uno su tutti il Manchester United di Erik Ten Hag. I Red Devils, che hanno risolto consensualmente il contratto di Cristiano Ronaldo dopo la pesantissima intervista rilasciata a Piers Morgan, sono a caccia di un bomber e l’ex giocatore di Arsenal e Chelsea sarebbe l’identikit perfetto: di esperienza internazionale, dotato di grandissima tecnica e subito pronto per entrare in un nuovo sistema di gioco.