Ten Hag arriva prima, Inter e Milan a mani vuote

Il Mondiale come sempre può essere una grande vetrina per molti giocatori. Anche obiettivi di mercato delle big di Serie A si stanno mettendo in luce

Il Mondiale è iniziato da pochi giorni ma tanto è bastato per regalare molte sorprese, oltre che di risultati, anche per quanto riguarda le prestazioni di alcuni giocatori che saranno la chiave del mercato.

Molte big europee stanno assistendo al trofeo intercontinentale con grande attenzione, cercando di trovare innesti funzionali per gennaio o per giugno. In Inghilterra si parla però di un prepotente inserimento sul maggiore obiettivo di Inter e Milan: Pioli e Inzaghi sono avvisati.

Ten Haag punta Gakpo, sorpassate Inter e Milan

A 23 anni è già diventata una stella del calcio europeo, grazie alle sue prestazioni convincenti con la maglia del PSV. Anche con la nazionale olandese Gakpo ha già fatto vedere di cosa sia capace nella partita contro il Senegal. Su di lui hanno sondato il terreno Inter e Milan, ma in Inghilterra invece si parla di un prepotente inserimento da parte di Ten Haag, allenatore del Manchester United. L’attaccante olandese ha già collezionato 16 gol e 18 assist in 30 partite, compresa quella disputata al Mondiale e la sua valutazione si attesta attorno ai 50 milioni di euro. Tanto servirà al Manchester se vorrà avvalersi delle doti di Cody Gakpo, legato al PSV fino a giugno del 2026.

Gli olandesi che militano in Eredivisie sanno bene di non poterlo trattenere a lungo, ma il potere contrattuale è tale da poter ricavare il massimo possibile se vorrà lasciare l’Olanda a giugno del 2023. Ten Haag punta molto su di lui e difficilmente Inzaghi e Pioli potranno battere la spietata concorrenza dei Red Devils, i quali inoltre possono contare su una disponibilità economica più ampia. Il Manchester tenterà certamente l’affondo, presto o tardi, così chiunque voglia acquisire il cartellino di Gakpo dovrà muoversi per tempo.