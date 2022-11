La Juventus lo prende subito 🚨, super colpo a gennaio 🔥

La dirigenza della Juventus al lavoro per portare il big subito a Torino: assalto nel calciomercato invernale. Tutti i dettagli

“Preoccupato per il futuro? No, per niente e non credo che questo sia il momento e il luogo per discuterne. Mi sono espresso su questo prima e non c’è niente di nuovo”.

“Non sapevo della loro presenza. Io cerco sempre di dare il massimo in campo e di mostrare le mie qualità. Futuro in Italia? Non posso confermare o smentire, vedremo la prossima estate”. Più volte Youri Tielemans si è espresso sul proprio futuro dopo il Leicester. La scadenza del contratto, fissata a giugno, si avvicina e le voci sul talento belga si moltiplicano, non solo in Premier League. Il giocatore, infatti, è ormai da tempo seguito anche dalle big di Serie A e in particolare dalla Juventus, che potrebbe anticipare l’assalto a gennaio, nella sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Tielemans subito: assalto già a gennaio

Tanta la concorrenza sul giocatore a parametro zero, soprattutto in Premier League e da parte delle big. Come già fatto per Zakaria la scorsa stagione, la dirigenza bianconera potrebbe così anticipare l’assalto a gennaio. Sul piatto circa 15 milioni di euro cash per portare Tielemans subito a Torino. Il centrocampista è impegnato al Mondiale in Qatar e il rischio è quello di un’asta internazionale. La Juventus vuole anticipare tutti. Staremo a vedere.