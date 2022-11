Il rinnovo non dà certezze: Ancelotti e l’assalto al big di Spalletti

Il Napoli sta facendo molto bene in Serie A e proprio per questo i suoi giocatori sono molto appetiti. Spalletti deve fare attenzione

Il Napoli di Luciano Spalletti è meritatamente primo in classifica in Serie A e le big europee stanno giustamente guardando alla sua rosa per eventuali acquisti futuri, in gennaio o a giugno poco conta.

Sono ben noti i talenti dei partenopei, ma non ci sono sono calciatori come Osimhen e Kvara a fare gola a tutti. Spalletti dovrà ben guardarsi dai pericoli imminenti in arrivo dalla Spagna, perché Carlo Ancelotti ha fatto una richiesta ben precisa a Florentino Perez.

Ancelotti vuole Lobotka, Spalletti preoccupato

Luka Modric sta andando a scadenza tra le fila del Real Madrid e per ora non si sta parlando di alcun rinnovo, anche perché l’età comincia a essere un fattore piuttosto rilevante. Secondo Mundo Deportivo, Carlo Ancelotti si starebbe già premurando di coprire l’eventuale partenza del croato e avrebbe espressamente chiesto Stanislav Lobotka a Florentino Perez. Lo slovacco ha avuto una crescita esponenziale con Spalletti, tanto da triplicare la sua valutazione, passata dai 10 milioni di dicembre 2021 ai 30 milioni di adesso.

Il calciatore ha il contratto con una scadenza piuttosto lunga e questo di certo non permetterà al Real di ottenere grandi sconti, tuttavia i blancos vorrebbero mettere i bastoni tra le ruote al Napoli, che sta per chiudere il prolungamento contrattuale con Lobotka fino al 2027. In ogni caso se Ancelotti vorrà accaparrarsi le prestazioni del centrocampista dovrà sborsare una cifra non indifferente, dal momento che lo slovacco ha comunque la deadline al 2025. Inoltre per il suo prolungamento gli accordi verbali sono stati già raggiunti e manca solo l’ufficialità, il che dovrebbe tranquillizzare i tifosi partenopei.