Godin e Valverde sfortunati, pareggio a reti bianche tra Uruguay e Corea Del Sud

Si conclude con un pareggio a reti inviolate tra Uruguay e Corea Del Sud. Due pali salvano gli asiatici dalla disfatta

La gara inaugurale del Gruppo H tra Uruguay e Corea Del Sud non ha molto da dire durante la prima mezz’ora. Bisogna infatti attendere il 34′ per vedere la Corea andare vicina al vantaggio, grazie a un tiro di Hwang che però viene sparato in curva, sprecando una grande occasione.

Diego Godin risponde al fuoco tentando un colpo di testa che al 43′ si stampa dritto sul legno della porta difesa da Kim. Il primo tempo non ci racconta molto altro e l’arbitro manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

La noia padroneggia l’inizio della seconda frazione di gara, anzi possiamo dire che fino al minuto 81 non succede praticamente nulla di saliente. Al 57′ Martin Caceres si fa ammonire e questo è il massimo dell’emozione, finché Darwin Nunez non tenta un tiro dal limite dell’area che per poco non porta in vantaggio l’Uruguay: fuori di un nulla. nove minuti dopo, al 90′, è Valverde a far trasalire i tifosi coreani, poiché grazie a un tiro praticamente perfetto e potente colpisce il palo. Il risultato non riesce comunque a sbloccarsi, neanche a seguito degli 8 minuti di recupero concessi dall’arbitro. La prima partita del girone H termina sullo 0-0.

Uruguay-Corea Del Sud 0-0: tabellino e classifica

URUGUAY-COREA DEL SUD 0-0

Gruppo H: Uruguay 1, Corea Del Sud 1, Portogallo* 0, Ghana* 0

* una partita in meno