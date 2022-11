Gasperini lo snobba, parte a gennaio

Giampiero Gasperini fa fuori uno dei suoi e di fatto lo mette nella lista in uscita per il mercato di gennaio

L’Atlanta di Gasperini non sta passando un buon momento e sicuramente siamo lontani dalle prestazioni cui la Dea ci aveva abituati negli anni precedenti.

Sono infatti 4 le sconfitte nelle ultime 5 partite disputate dai nerazzurri prima della sosta per il Mondiale in Qatar, di cui 3 consecutive. Gasperini ha chiuso l’anno in sesta posizione con soli 22 goal fatti, dato basso rispetto al solito. Indubbiamente l’Atalanta ha dovuto fare anche i conti con i numerosi infortuni, ma anche con alcuni acquisti che non sono andati com ci si aspettava, tanto che uno di essi sarebbe già sul piede di partenza.

Boga delude, Italiano ci prova

Jeremie Boga è stato acquistato dall’Atalanta sborsando 22 milioni di euro al Sassuolo, ma finora l’attaccante non ha di certo reso al meglio. Il franco-ivoriano sembra proprio non rientrare nei piani di mister Gasperini e, stando a quanto riportato da Ekrem Konur sul suo profilo Twitter, Boga sta per essere messo sulla lista di mercato invernale, con la Fiorentina alla finestra. Secondo il giornalista turco infatti Vincenzo Italiano vorrebbe tentare di raggiungere Boga con la formula del prestito nella finestra di gennaio e, probabilmente, inserendo un diritto di riscatto od obbligo condizionato al raggiungimento di determinati traguardi.

La valutazione di Boga è già scesa di 7 milioni da quando è arrivato a Bergamo e i 74 minuti giocati in 6 partite di certo non hanno aiutato. La media minuti giocati infatti è bassissima e si attesta sui 12 a match, praticamente la stessa di una terza linea, a conferma di quanto Gasperini non veda di buon occhio l’apporto dell’attaccante. Gennaio è molto vicino e vedremo se Italiano affonderà il colpo con la richiesta per il prestito, sicuramente Gasperini non farà resistenze in merito.