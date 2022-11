Gakpo scatena l’intreccio internazionale: super colpo per il Milan

Cody Gakpo sta conquistando tutti a suon di gol, rendendosi protagonista del Mondiale e scatenando l’intreccio con colpaccio del Milan

Il bello del Mondiale è proprio quello di veder esplodere giovani talenti che già durante la stagione avevano attirato l’attenzione di diversi club. Uno di questi è certamente Cody Gakpo, attaccante dell’Olanda che è andato a segno sia nell’esordio contro il Senegal che oggi aprendo le marcature contro l’Ecuador.

Anche con il PSV in questa prima parte di stagione ha preso in mano il reparto offensivo arrivando già a quota 13 gol realizzati. Sulle sue tracce c’è già da tempo il Milan, ma l’olandese potrebbe scatenare un intreccio che porterebbe ai rossoneri un altro grande colpo.

Calciomercato Milan, Gakpo nel mirino del Bayern: idea Sane per i rossoneri

Cody Gakpo si prende la copertina in queste prime giornate dei Mondiali, segnando in entrambe le partite giocate fino ad ora con l’Olanda. L’attaccante del PSV inevitabilmente diventerà uno degli uomini mercato, finendo nel mirino di diversi top club.

In particolare sulle sue tracce potrebbe spuntare il Bayern Monaco, che non si fa di certo sfuggire l’occasione di investire su un giovane attaccante e che grazie alla presenza di de Ligt e Gravenberch in rosa potrebbe facilitargli l’ambientamento. A fargli posto nei bavaresi potrebbe essere Leroy Sane, che nei primi due anni al Bayern Monaco ha certamente deluso, anche se questo inizio di stagione è stato leggermente migliore. Sulle tracce dell’esterno tedesco potrebbe inserirsi il Milan, che in caso di addio di Rafael Leao potrebbe puntare proprio Sane come suo erede sulla corsia sinistra.