Fiorentina, scambio clamoroso in Serie A: risposta immediata

La Fiorentina tenta il super scambio in Serie A: arriva la risposta immediata

Il calciomercato invernale si avvicina e molte squadre si stanno già muovendo in maniera concreta per rinforzarsi. In Italia sono già diversi i movimenti e tra le squadre più attive c’è la Fiorentina.

La Viola ha chiuso la prima parte di stagione in maniera positiva, vincendo 5 delle ultime 6 partite tra campionato e Conference League. Diversi giocatori sono cresciuti di rendimento ma spesso le difficoltà si sono viste anche dal punto di vista realizzativo. Ecco perché la Viola ha messo nel mirino un attaccante di Serie A. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Marko Arnautovic.

Fiorentina, scambio Cabral-Arnautovic: no secco del Bologna

La Fiorentina vorrebbe tentare il colpo Arnautovic. L’attaccante austriaco ha iniziato la stagione a ritmi elevatissimi come dimostrano i suoi numeri: 8 gol in 13 presenze. Rocco Commisso sarebbe disposta a sacrificare l’ex Basilea, Arthur Cabral e tentare uno scambio di prestiti con riscatto a 12 milioni di euro.

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il responsabile dell’area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, però, non avrebbe nemmeno preso in considerazione la proposta del club viola.