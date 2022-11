UFFICIALE Brasile, arriva il responso sugli infortuni di Neymar e Danilo

ll giorno dopo la convincente gara d’esordio contro la Serbia, il ct del Brasile Tite incassa una doppia tegola: fuori fino agli ottavi

Nemmeno il tempo di gioire, neppure il tempo di stropicciarsi gli occhi per lo splendido secondo gol di Richarlison – che si candida automaticamente a rete più bella di Qatar 2022 – che il Brasile di Tite deve fare i conti con due infortuni pesanti.

Se nel caso di Neymar Jr., già uscito in lacrime nel match con la Serbia, aleggiavano le giuste preoccupazioni per le sue condizioni, nulla lasciava penssare che lo stesso titpo di problema – di pari entità soprattutto – fosse stato sofferto anche dal bianconero Danilo. Dopo gli esami svolti nella mattinata in Qatar, la Federazione Brasiliana ha rilasciato un comunicato ufficiale che non ha lasciato sereno il commisssario tecnico della Seleçao.

UFFICIALE Brasile, Neymar e Danilo out per la fase a gironi

Il medico della Seleçao Rodrigo Lasmar è stato chiaro: “Neymar non sarà a disposizione per le prossime due partite, ma sta lavorando con l’obiettivo di essere recuperato per il resto del Mondiale“. Inforunatisi entrambi alla caviglia, sebbene lo juventino sia rimasto in campo fino a fine match, la stella del PSG e il difensore saranno costretti dunque a saltare le due restanti gare del girone. Per rivederli in campo bisognerà attendere gl ottavi di finale, a patto che il Brasile riesca a passare il turno.

Certamente una tegola non da poco per il selezionatore brasileiro. Che tra l’altro dovrà veriifcare attentamente la condizione anche atletica dei due prima di lanciarli eventualmente titolari in una gara di eliminazione diretta – col rischio concreto che possa essere un big match – come quelle che si disputeranno dopo la fase a gruppi.