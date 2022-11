Mondiali 2022: il Senegal vince e spera, Qatar quasi fuori

Il Senegal trionfa 3-1 e riapre il gruppo A: il Qatar crolla per la seconda volta consecutiva e rischia di essere fuori dal Mondiale

La seconda giornata del gruppo A del Mondiale 2022 tra Qatar e Senegal termina 3-1 in favore della squadra africana che rimedia alla sconfitta contro l’Olanda nella prima partita del torneo.

Il Senegal prende subito il controllo del campo e con velocità e forza fisica fa sua la partita. Nonostante un contatto dubbio in area di rigore su Afif, il Senegal passa in vantaggio al minuto 41: clamoroso errore del difensore qatariota che favorisce il centravanti della Salernitana, Boulaye Dia che da pochi passi non sbaglia.

Qatar-Senegal 1-3: tabellino marcatori

Il Senegal passa in vantaggio nel finale di primo tempo e a inizio ripresa trova la rete del raddoppio con Famara Diedhiou. L’attaccante classe ’92 anticipa tutti sul primo palo, sfruttando il cross di Jakobs. Al 78′ il Qatar trova il gol che accorcia le distanze e anche il primo del suo Mondiale con Mohammed Muntari.

Nonostante le sostituzioni e l’entusiasmo ritrovato, il Senegal rimette tutto a posto trovando il 3-1 con Bamba Dieng che è bravo a staccarsi dalla marcatura ed è favorito da una deviazione. Il Senegal trionfa 3-1 e sale a quota 3 punti nel gruppo A, riaprendo il girone in attesa di Olanda-Ecuador. A rischio eliminazione il Qatar dopo la seconda sconfitta.

QATAR-SENEGAL 1-3 (41′ Dia, 48′ Diedhiou, 78′ Muntari, 84′ Dieng)