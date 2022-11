C’è la conferma: non rinnova e va alla Juventus

La Juventus continua a monitorare profili interessanti per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: ormai ci siamo, non c’è il rinnovo

Novità interessanti in casa Juventus con numerosi profili monitorati fin qui: curiosità importanti per agire già nella sessione invernale di calciomercato. La dirigenza bianconera potrebbe mettere a segno già un colpo da urlo a gennaio con idee da non sottovalutare fin qui.

Il futuro di Nico Williams potrebbe essere lontano dall’Athletic Club dopo che si è messo in mostra proprio con la compagine spagnola. Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” sulle sue tracce ci sono tanti club della Premier League, ma ora si è aggiunta anche la Juventus che potrebbe così pensare allo spagnolo in caso di addio di Cuadrado e Di Maria. Williams sarebbe così sul punto di dire all’Athletic senza pensare al rinnovo contrattuale con il club basco con il suo contratto in scadenza nel giugno 2024 con una clausola di 50 milioni di euro.

Già a gennaio la Juventus potrebbe provarci per immettere qualità all’interno della rosa di Allegri: così il club bianconero è sempre molto interessato a lui con il giocatore spagnolo che si metterà in mostra nel Mondiale in Qatar con il Ct Luis Enrique che l’ha già inserito al debutto.

Juventus, Nico Williams verso l’addio

L’attaccante classe 2002, nativo di Pamplona, sarebbe così finito anche nel mirino della Juventus che vuole arrivare ad allestire una rosa super competitiva in ottica futura. Una voglia di arrivare sempre più in alto per il fratello di Inaki, che è sempre protagonista ma con la maglia del Ghana. I bianconeri continueranno a capire le sue sensazioni in ottica futura per un’idea suggestiva già a partire da gennaio. Nico Williams potrebbe essere un colpo da urlo e a sorpresa già nella sessione invernale di calciomercato per arrivare a colpi di assoluto valore per puntellare la rosa di Massimiliano Allegri.