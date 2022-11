Scaricato da Conte, occasione Inter: sfida alla Juventus

Inter e Juventus si sfidano sul mercato per il giocatore di Premier League: assist di Conte

Il Mondiale sta regalando diversi spunti interessanti in ottica mercato: chi si sta confermando e chi sta deludendo le attese, oltre, ovviamente, alle sorprese che durante queste competizioni vengono sempre fuori.

Al termine del Mondiale in Qatar si aprirà la sessione invernale di calciomercato che potrebbe coinvolgere diversi club italiani, tra cui Inter e Juventus. Entrambe le squadre potrebbero ritrovarsi l’una contro l’altra nella corsa al terzino della Premier League. Un giocatore che potrebbe essere sacrificato dall’ex di entrambe le squadre, Antonio Conte. Il giocatore in questione è il terzino destro brasiliano del Tottenham, Emerson Royal.

Conte lo scarica, Inter e Juventus su Emerson Royal

Emerson Royal veste la maglia del Tottenham dal 2021. In passato, dopo le esperienze iniziali in Brasile con le maglie del Ponte Preta e dell’Atletico Mineiro, si è trasferito in Liga. Dopo essere stato acquistato dal Barcellona, viene girato in prestito al Betis, poi fa ritorno in Catalogna ma spuntano gli Spurs che investono 25 milioni di euro.

In questa stagione ha collezionato 18 presenze tra Premier e Champions League ma ciò nonostante, Antonio Conte sarebbe pronto a sacrificarlo sul mercato. Il suo contratto scade con gli Spurs nel 2026 e il brasiliano classe ’99 ha un valore di mercato di circa 25 milioni di euro. Sia l’Inter che la Juventus sono a caccia di un terzino destro e potrebbero aprire un duello di mercato già a gennaio.