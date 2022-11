Olanda ed Ecuador eliminano il Qatar, finisce 1-1 grazie a Gakpo e Valencia

Passa in vantaggio l’Olanda, ma l’Ecuador si rende più pericoloso e colpisce anche una traversa. Pareggia Valencia ed “elimina” il Qatar

L’Olanda non ha creato molte occasioni nella partita del Gruppo A contro l’Ecuador. Il risultato di 1-1 forse sta più stretto ai sudamericani, che colpiscono una traversa e costruiscono di più. Il Qatar è matematicamente fuori dai Mondiali che sta ospitando.

La prima frazione di gioco si apre come meglio non poteva per l’Olanda, infatti Cody Gakpo trova il goal dopo soli 6 minuti di gioco, facendo partire una sassata che ipnotizza il portiere avversario. Da questo momento bisogna attendere la mezz’ora per vedere qualcosa di buono, quando Valencia cerca di rispondere a Gakpo lasciando partire un tiro dal limite dell’area, su cui però Noppert è bravo a intervenire e ad evitare l’1-1. Poco prima del duplice fischio viene annullato un goal a Pervis Estupinan che si trova in posizione di fuorigioco.

Il secondo tempo parte esattamente come il primo, regalando un’emozione quasi subito, ma stavolta per gli avversari dell’Olanda. Al 49′ infatti è Valencia a insaccare la palla in rete dopo una respinta del portiere che favorisce il suo intervento da rapace: 1-1. L’Olanda non riesce a creare molto e i sudamericani sembra costruire molto meglio idee di gioco pericolose, soprattutto con il solito Valencia. Ma a impensierire Noppert ci pensa Plata, che al 58′ lasca andare un bel tiro che si infrange sulla traversa. Sembra essere l’ultima emozione del secondo tempo, visto che nei restanti 35 minuti non succede praticamente nulla, a parte l’infortunio di Valencia al 90′. La partita termina con il risultato di 1-1.

Olanda-Ecuador 1-1: tabellino e classifica

OLANDA-ECUADOR 1-1

Gakpo 6 (O), Valencia 49′ (E)

GRUPPO A: Olanda 4, Ecuador 4, Senegal 3, Qatar 0