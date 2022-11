Offerta shock per Cristiano Ronaldo: la risposta è immediata

Con i mondiali entrati nel vivo, le società possono iniziare a programmare il proprio calciomercato, sia per le entrate che per le uscite.

Nel mercato che partirà a gennaio, sono molti i calciatori che potrebbero cambiare maglia, perchè non ritenuti idonei al progetto tecnico dell’allenatore. Oltre a coloro che andranno via dai rispettivi club, ci sono calciatori che al momento sono svincolati, e che a gennaio approderanno in una nuova squadra.

Tra questi calciatori c’è sicuramente Cristiano Ronaldo che, da pochi giorni, ha rescisso consensualmente il contratto con il Manchester United. La rescissione è dovuta all’intervista rilasciata dal portoghese, nella quale ha sparato a zero su società e allenatore. Con questa separazione, molte società sono pronte a chiedere informazioni al suo agente, Jorge Mendes, per portarlo nella propria squadra.

Interesse dall’Arabia Saudita per il fenomeno portoghese

Stando a quanto riporta il portale 90min, sul campione portoghese c’è l’interesse di qualche club dell’Arabia Saudita. Ronaldo, però, nonostante queste offerte possano rivelarsi ricchissime, preferisce continuare a giocare in Europa. Proprio per questo motivo, il suo agente aspetterà offerte dai top club europei che potrebbero farsi avanti a breve. La sosta per il mondiale potrebbe rivelarsi l’occasione giusta, sopratutto se il calciatore si rendesse autore di grandi prestazioni in questa competizione. Bayern Monaco e Chelsea hanno mostrato molto interesse, ma tutto dipenderà dalle richieste di ingaggio da parte del portoghese che, se vorrà restare in Europa, dovrà pensare ad abbassarsi sensibilmente il salario. Sicuramente la questione legata a CR7 sarà destinata ad accompagnarci durante il mercato invernale, con il portoghese che al momento attuale pensa solo ad arrivare più avanti possibile nel suo ultimo mondiale.