Il PSG chiama 📞, il Milan risponde 🗣: scambio stellare 💥

Il Paris Saint-Germain in pressing per un big rossonero: possibile scambio richiesto dal Milan. Tutte le cifre e i dettagli

“Purtroppo la mia salute viene prima di tutto e gli ultimi test hanno dimostrato che non sarò in grado di garantire una prestazione del 200%. Non voglio destabilizzare il gruppo”.

“Auguro il meglio a tutti i miei compagni di squadra, ho fiducia in voi e sarò sempre il vostro primo tifoso…”. Tra i grandi assenti in Qatar per la Francia campione in carica c’è anche Kimpembe. Il difensore del Paris Saint-Germain, come Kanté, Pogba e Benzema, ha dovuto rinunciare al Mondiale per infortunio. Per il centrale saranno mesi decisivi anche per il futuro, con un contratto in scadenza nel giugno 2024 e le prime voci riguardo ad un possibile addio già in estate: “Sono arrivato a 27 anni e il prossimo contratto può essere determinante. Ho voglia di sapere quale sia il progetto del club. Sono arrivato al PSG a 9-10 anni, penso sia legittimo chiedere al club quale sia il futuro e che ruolo mi hanno attribuito”. Nell’ultimo calciomercato estivo Kimpembe è stato accostato al Chelsea e in Serie A anche alla Juventus.

Calciomercato Milan, la ‘provocazione’ per Kimpembe

Nelle ultime ore si è parlato di un PSG in pressing per Kalulu, nonostante il recente rinnovo con il Milan. Il club parigino ha messo il francese in cima alla lista per la difesa, probabilmente anche per il post Kimpembe. Da qui la ‘provocazione’ di Maldini e Massara: Kalulu, ritenuto incedibile, potrebbe lasciare i rossoneri solo in cambio di Kimpembe. Anche le valutazioni dei due giocatori sono simili, intorno ai 35-40 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain è dunque avvisato.