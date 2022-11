TV PLAY | La Juventus guarda in Qatar: “Forse c’è stato più di un interesse”

Juventus interessata al talento olandese Gakpo. L’anticipazione dell’agente Gabriele La Manna intervenuto a Calciomercato.it in onda su Tv Play

Tra i giovani più interessanti dei Mondiali in Qatar c’è, senza ombra di dubbio, l’olandese Cody Gakpo: attaccante classe ’99, ha segnato due gol in altrettante partite giocate.

Ipotesi Juventus per Cody Gakpo, talentuoso esterno offensivo dell’Olanda di van Gaal ai Mondiali in Qatar. Classe ’99 originario del Togo, Gakpo è già protagonista dei Mondiali in Qatar: ha regalato quattro punti alla formazione Orange nella fase a gironi.

In gol sia contro Senegal che Ecuador, Cody Gakpo sta incantando il mondo intero a suon di giocate. “Negli ambienti si vociferava che la Juventus fosse interessata al ragazzo” ha spiegato l’agente Gabriele La Manna intervenuto a Calciomercato.it in onda su Tv Play.

Calciomercato Juventus, nel mirino il talentuoso Gakpo

“Forse c’è stato qualcosa in più del semplice interesse” ha aggiunto La Manna in merito all’interesse della Juventus per Cody Gakpo, descritto come “calciatore che può spaziare su tutto l’arco offensivo, sa muoversi tra le linee, dà profondità, sa giocare. Si tratta sicuramente di uno dei profili più interessanti del Mondiale”.

Di proprietà del PSV Eindhoven, Cody Mathès Gakpo ha un contratto fino al 2026 con la formazione olandese e attualmente è valutato circa 45 milioni di euro. Nasce come ala sinistra, ma può svariare lungo tutto il fronte offensivo.