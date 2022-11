La colonia portoghese ‘chiama’📞 Leao: scambio e soldi per portarlo via 😦

Esordisce col botto al Mondiale in Qatar Rafael Leao. L’MVP della scorsa Serie A è sceso in campo nella vittoria dei lusitani contro il Ghana risultando decisivo con il terzo gol della sfida. Il suo futuro tra rinnovo e pretendenti è da scrivere e alcuni colleghi potrebbero fare la differenza

Contro il Ghana è iniziato il primo Mondiale della carriera di Rafael Leao. L’attaccante del Milan ha iniziato in panchina la sua avventura alla corte di Fernando Santos, trovando spazio solamente nella fase finale della partita, quando il Portogallo era chiamato a tornare in vantaggio dopo il pareggio degli africani. Si è fatto trovare prontissimo l’MVP della passata stagione di Serie A, capace di andare quasi subito in gol per il momentaneo 3-1 con un destro dolcemente piazzato sul palo lontano su assist di Bruno Fernandes.

Un esordio col botto e subito decisivo quello di Leao che lotterà per provare a ritagliarsi quanto più spazio possibile in questo Mondiale con i lusitani. Al contempo in vista dei prossimi mesi si tornerà a ragionare anche sul futuro, visto il contratto in scadenza 2024 e la delicata situazione che aleggia intorno a lui.

Calciomercato Milan, la colonia portoghese ‘chiama’: Leao nel mirino del PSG