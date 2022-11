Mondiali 2022, clamoroso in casa Francia: può rientrare

Arriva una notizia clamorosa in merito al possibile rientro di un big della Francia per il Mondiale in Qatar

La Francia si sta confermando la squadra da battere in questo inizio di Mondiale in Qatar, nonostante i numerosi infortuni che hanno colpito la squadra di Deschamps.

Non solo Pogba e Kanté, non convocati a causa dei problemi fisici, ma anche Karim Benzema che si è fermato a poche ore dall’esordio della Francia e Lucas Hernandez che nella prima gara contro l’Australia ha abbandonato il campo e ha rimediato la rottura del legamento crociato, mettendo la parola fine alla sua stagione. Tante avversità che, però, non hanno frenato il fiume in piena dei campioni del Mondo in carica. Due vittorie consecutive contro Australia e Danimarca, in attesa dell’ultima gara contro la Tunisia. Intanto, però, dalla Francia arriva una notizia che avrebbe del clamoroso.

Francia, Benzema può tornare al Mondiale: sta meglio

Come riportato da ‘Sky Sport’ pochi minuti fa, secondo quanto filtra dai media francesi, Karim Benzema potrebbe tornare in Qatar per proseguire il Mondiale con la Francia. Il Pallone d’Oro si era fermato per un problema al quadricipite femorale della coscia sinistra ma, come riporta anche ‘Onda Madrid’, la lesione sarebbe già rientrata e il centravanti del Real Madrid sarebbe pronto a tornare in campo.

Deschamps non aveva sostituito Benzema che quindi è ancora nella lista per il Mondiale. Secondo quanto riferisce ‘RMC’, Benzema potrà scendere in campo con la Francia durante il Mondiale, in quanto il regolamento lo consente. Adesso la Francia spera di riavere il suo Pallone d’Oro in campo, magari per la fase a eliminazione diretta.