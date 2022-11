Svizzera non pervenuta, Casemiro fa la differenza: Brasile-Svizzera 1-0

Il Brasile esce vittorioso dalla sfida contro la Svizzera. Casemiro segna all’83’ e regala gli la qualificazione ai sudamericani

Serbia e Camerun possono ancora sperare grazie alla vittoria odierna del Brasile sulla Svizzera. In una partita dove gli elvetici non hanno mai tirato in porta è stata la nazionale verdeoro a fare il match dall’inizio. Al 27′ Sommer ha salvato la Svizzera su un tiro di Vinicius Jr, poi non è successo molto altro nel primo tempo.

La seconda frazione si è aperta sotto altri ritmi e il Brasile è passato in vantaggio al 64′ con lo stesso Vinicius Jr. Tuttavia l’arbitro ha ritenuto opportuna la revisione al VAR per un sospetto fuorigioco, infatti la rete viene annullata dopo pochi secondi. Si riparte dallo 0-0. Le due squadre effettuano dei cambi e bisogna aspettare l’83’ per vedere finalmente un gol: Casemiro tenta il tiro dopo un passaggio di Rodrygo e, a seguito di una deviazione, la traiettoria del pallone beffa Sommer. Quattro minuti dopo Rodrygo va vicino al raddoppio, però la gioia gli viene negata da Sommer grazie a un buon intervento all’87’. La partita finisce 1-0 per la squadra di Tite.

Brasile-Svizzera 1-0: tabellino e classifica

BRASILE-SVIZZERA 1-0

Casemiro 83′

GRUPPO G: Brasile 6, Svizzera 3, Serbia 1, Camerun 1