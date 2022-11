TV Play | Camerun, esclusione Onana: “Problema disciplinare”

Andre Onana è stato escluso dalla rosa del Camerun e in diretta su Tv Play il giornalista Ongene Anya spiega: “Motivi disciplinari”

Siamo giunti a una fase decisiva del Mondiale. Le prossime partite infatti decideranno chi approderà agli ottavi e chi invece verrà eliminato. Il Camerun dopo lo spettacolare pareggio per 3-3 contro la Serbia dovrà compiere l’impresa di battere il Brasile per sperare di passare la fase a gironi.

Nel frattempo nel Camerun è scoppiato il caso Onana, escluso dalla rosa dal tecnico Song. Il giornalista Gilber Ongene Anya ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play ha spiegato: “Non sappiamo bene cosa sia successo tra Onana e Song, sappiamo che è un problema disciplinare e che il comportamento di Onana stava infettando tutto il gruppo. I primi imbarazzati dalla notizia siamo noi, non ci aspettavamo di vedere il secondo portiere al posto di Onana, che è un’istituzione qua. Non sappiamo se si ricomporrà la frattura tra lui e il tecnico”.

TV Play | Anguissa sottotono col Camerun: “Fa fatica a mostrare il suo talento”

Il Camerun ha mostrato diverse difficoltà in questo inizio di Mondiale e uno dei giocatori che è un po’ mancato è Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli. Il giornalista Gilber Ongene Anya spiega: “In Camerun siamo consapevoli che è uno dei giocatori più importanti della selezione. Non sappiamo però perché nel Napoli sia a livelli altissimi, mentre con il Camerun faccia fatica a far vedere il suo talento, forse dipende dal contesto”. Infine sul rapporto con Samuel Eto’o rivela: “Con Eto’o ancora, che sappia io, il problema non è risolto, l’incomprensione è rimasta, però viene convocato e gioca, ci aspettavamo addirittura non venisse convocato”.