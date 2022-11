Il Milan prova la beffa al Napoli: si accende la sfida

Il Milan dovrà presto andare a caccia di esterni offensivi vista la situazione attuale. Leao è l’unica certezza, mentre a destra Saelemaekers e Messias non danno garanzie per il futuro. Nome brasiliano dalla Spagna

Alla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta dovuta al Mondiale, sarà di nuovo tempo per il Milan di tornare all’inseguimento del Napoli capolista per provare a difendere il titolo vinto lo scorso anno al culmine di una bella cavalcata. Il confronto diretto in Serie A quest’anno giocato a San Siro ha premiato gli uomini di Spalletti, che peraltro vantano ben 8 punti di vantaggio in classifica. La situazione è però aperta a qualunque tipo di soluzione quando a partire da gennaio riprenderanno le ostilità. La battaglia tra rossoneri e azzurri potrebbe inoltre trovare sfogo anche in ottica calciomercato, terreno di caccia per entrambe.

Al Napoli per il futuro è stato accostato un giovane brasiliano di buona prospettiva come Luiz Henrique, attaccante sterno classe 2001 di proprietà del Real Betis arrivato la scorsa estate dalla Fluminense e capace di mettersi in mostra soprattutto in Europa League contro la Roma con un gol ed un assist. Una tentazione intrigante per il club di De Laurentiis in particolar modo nel caso in cui dovesse andare via uno tra Lozano e Politano.

Calciomercato Milan, Luiz Henrique l’esterno che piace al Napoli: anche i rossoneri vanno a caccia di rinforzi

Luiz Henrique è un’ala destra di piede sinistro dotato di ottima velocità, agilità, cambio di passo e dribbling che mette a disposizione della squadra per mettersi in proprio o mandare a rete i compagni. I margini di crescita sono piuttosto ampi, motivo per cui il mercato su di lui potrebbe infiammarsi.

In questo senso occhio ad una eventuale asta tutta italiana, con un eventuale inserimento anche del Milan che anche più degli azzurri necessita di un nuovo esterno destro d’attacco alla luce della totale incostanza dei vari Saelemaekers e Messias. Veloce, abile nell’uno contro uno e totalmente futuribile è un profilo adatto tanto al Napoli quanto al Milan. Gli azzurri ci pensano da qualche tempo, ma non va escluso che sul brasiliano in scadenza 2028 possa farci un pensierino pure la squadra rossonera.